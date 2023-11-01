محافظ أسوان يتابع تطبيق مبادرة تخفيض 7 سلع أساسية بالتنسيق مع الوحدات المحلية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ الجهات المعنية بالمحافظة لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال جولات ميدانية لتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت؛ للتأكد من تنفيذ المبادرة بشكل صحيح.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

وتشمل المبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20% إلى 25%، حيث تعمل الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الامتثال لتنفيذ المبادرة وتطبيق التخفيضات المعلنة، وكذلك وضع أسعار السلع بشكل واضح على كل منتج وذلك لتمكين المواطنين من معرفة نسبة التخفيض المطبقة.

ويتولى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالإشراف المباشر على تنفيذ المبادرة، بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقوم مديرية التموين بتنظيم العملية والتنسيق مع الجهات المعنية.

محافظ أسوان يشدد على تخفيض 7 سلع أساسية

واكد محافظ أسوان ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين بتنفيذ المبادرة التي تدعو أيضًا إلى زيادة الجهود الرقابية، لضمان التزام الأسواق بتطبيق التخفيضات وضمان جودة السلع الاستهلاكية المقدمة للمواطنين.