محافظ أسوان يلتقي سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون في ملف السياحة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السفير بلكوف خان، من جمهورية أذربيجان، الذي يمثل بلاده في مصر، في زيارة رسمية إلى محافظة أسوان.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد فرمان، مستشار السياحة والأثار والهوية البصرية بالمحافظة، والمهندسة دينا إبراهيم، المسؤولة عن التعاون الدولي بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين.

محاور الزيارة

ناقش اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع السفير بلكوف خان، عدد من القضايا معربًا عن ترحيبه بزيارته لأسوان للاستمتاع بالمنتجات السياحية المتنوعة التي تقدمها المحافظة.

وأكد «عطية» أن هناك تعاونًا بناءً ومثمرًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة أذربيجان، إلهام علييف، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين في مجالات عديدة، وشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

السياحة بأسوان

قدم محافظ أسوان نظرة شاملة عن الفرص السياحية والاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المحافظة، بصفتها الباب الرئيسي إلى الأسواق الأفريقية، تتمتع بثروات تعدينية ومحجرية كبيرة، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ المنطقة اللوجستية المتكاملة في كركر، التي تهدف إلى تنشيط حركة التجارة والتبادل التجاري.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات مختلفة خلال السنوات العشر الماضية، مثل مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، وإنشاء الكباري والمحاور الطولية والعرضية.