نائب محافظ أسوان تتابع أعمال إنشاء ممشى أبو سمبل السياحي

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، بمتابعة عملية تنفيذ مشروع الممشى السياحي في مدينة أبو سمبل السياحية الذي يبلغ طوله 600 متر، وتم تنفيذ نسبة 60% من العمل حتى الآن.

وأجرت الدكتورة غادة أبو زيد جولة تفقدية برفقة محمد عبد العزيز، رئيس مدينة أبو سمبل، والمهندسة نهى محمود، مديرة المشروعات في المحافظة، بالإضافة إلى مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الجولة، تفقد الحضور مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة، والتي تشمل أعمال التطوير والتجميل والرصف على مدخل المدينة وحتى منطقة المعبد لمسافة 5 كيلومترات، كما تم تنفيذ كافتيريا حضارية بتصميم جمالي.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد أهمية أن تلتزم الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحي بالجدول الزمني المحدد لإنهاء هذا المشروع الحيوي.

تكلفة الممشى 24 مليون جنيه

ويعد ممشى مدينة أبوسمبل من أبرز المشاريع السياحية الجديدة في المحافظة، وتمويل هذا المشروع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 24 مليون جنيه، من وزارة السياحة والآثار، ويتم تنفيذه بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية المتكاملة التي وضعها محافظ أسوان لخلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التي تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة.

الممشى مجهز على أعلى مستوى

ويشمل الممشى السياحي في مدينة أبو سمبل إنشاء التكاسي والإنترلوك، وتطوير وتحسين الجزر الوسطى في المدينة وتركيب البلدورات وقواعد الديكور للأعمدة، وأحواض الزهور المضيئة، بالإضافة إلى إنشاء برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تعكس الهوية البصرية للمحافظة، وسيتم تجهيز كافتيريا ودورات مياه عامة مجهزة لخدمة المواطنين وزوار الممشى السياحي.