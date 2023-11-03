رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: تشكيل مجموعة عمل لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه تم تشكيل مجموعة عمل لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني إن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في غزة.

احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم.