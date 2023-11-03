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انطلاق فعاليات تدريبات براعم الموهبة والبطل الأولمبي للجودو في أسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
08:01 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
جانب من التدريبات

جانب من التدريبات

نفذت اليوم الجمعة، مديرية الشباب والرياضة بأسيوط أولى تدريبات لعبة الجودو لمرحلة البراعم للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الإدارة العامة للموهبة الرياضية، وتستمر التدريبات أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

المنتخبات القومية

وقال أحمد السويفي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط للرياضة، إنه يقوم بتدريب المشاركين نخبة متميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للانضمام للمنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية.

مرحلة البراعم 

وأوضح وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط للرياضة، أن مرحلة البراعم تم قبولهم خلال الاختبارات التي أجريت في شهر أكتوبر الماضي لقبول أعضاء جدد للمشروع مواليد 2012 و 2014 و2014، وأن محافظة أسيوط تضم 3 مراكز جودو من بينهم 2 براعم واحد شباب.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

 

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