الصحة العالمية: يجب وقف إطلاق النار في غزة وحماية المرضى والمرافق

شددت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المرضى والمرافق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن تقارير قصف سيارات الإسعاف قرب مستشفى الشفاء صادمة.

وفي سياق متصل، قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، داخل غرفة عمليات تم تشكيلها داخل التحالف لتسهيل الإجراءات ونقل المساعدات بمجرد وصولها لنا من الأماكن المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، «تم إقرار آلية جديدة داخل التحالف لتوصيل الدعم عن طريق جسر بري متواصل بشكل يومي من المؤسسات إلى المعبر، بحث أننا نبلي أكبر قدر ممكن من الاحتياجات لأهالينا داخل القطاع».

تلبية الاحتياجات الإنسانية

وواصل: «وأيضًا بالتوازي مع الجسر البري لتلبية الاحتياجات، هناك تغير نوعي يلبي احتياجات الإنسانية فضلًا عن دعم المساعدات بأدوية جديدة والمواد الغذائية».

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا علي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.