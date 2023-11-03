حياة كريمة: مبادرة من إنسان لإنسان تهدف لتجهيز المزيد من المساعدات لقطاع غزة

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة شعارها «من إنسان لإنسان»، موضحةً أن المبادرة الأخيرة التي أطلقتها المؤسسة لدعم الأشقاء في غزة في الأول من نوفمبر الجاري، تأتي انطلاقا من شعار المؤسسة نفسها «حياة كريمة.. من إنسان لإنسان» وتعزيزا على دورها في كافة أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية.

وأوضحت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، أن مبادرة «من إنسان لإنسان»، أطلقتها المؤسسة لدعم الأشقاء في فلسطين بشكل أساسي، وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، بمساعدة طلاب المدارس والجامعات، موضحة أن المؤسسة أسهمت بشكل أساسي في المرحلة الأولى من قوافل الإغاثة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي وصلت بأكملها للأشقاء في قطاع غزة، والتي تضمنت 108 شاحنات، أسهمت حياة كريمة بشكل أساسي في تجهيزهم، بالتعاون مع كل مؤسسات التحالف.

وأكدت أن القوافل نجحت في الوصول إلى أشقائنا في غزة بفضل جهود القيادة السياسية المصرية، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على تجهيز المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية تحت شعار من إنسان لإنسان، والتي تتضمن أيضا شقا توعويا يستهدف الأطفال والشباب، إلى جانب الشق الخاص بجمع التبرعات المساندة لأهلنا في فلسطين.