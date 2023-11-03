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دمار واسع بمستشفى القدس في غزة إثر قصف إسرائيلي

كتب:

محمد عزالدين
07:14 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
غزة

غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن دمارا واسعا لحق بمستشفى القدس في غزة، إثر قصف إسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات هي مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس والإندونيسي.

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