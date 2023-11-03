أول رد من باريس على تعرض المعهد الفرنسي في غزة لضربة جوية إسرائيلية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المعهد الفرنسي في غزة تعرض لضربة جوية إسرائيلية، كما أصيب مكتب وكالة الأنباء الفرنسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أن الوزارة طلبت من السلطات الإسرائيلية تقديم أسباب «ملموسة» وراء قصف المعهد.

وفي سياق متصل، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني إن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في غزة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.

وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم.