أول رد من باريس على تعرض المعهد الفرنسي في غزة لضربة جوية إسرائيلية
كتب:
منتصر سليمان
07:32 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قطاع غزة
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المعهد الفرنسي في غزة تعرض لضربة جوية إسرائيلية، كما أصيب مكتب وكالة الأنباء الفرنسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
كما أن الوزارة طلبت من السلطات الإسرائيلية تقديم أسباب «ملموسة» وراء قصف المعهد.
وفي سياق متصل، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني إن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في غزة.
وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء.
وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال يستهدف أي طواقم إسعاف تصل إلى أماكن المصابين لإنقاذهم.