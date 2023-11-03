«روحي فيك».. نور محمود يروج للحكاية الجديدة من سلسلة «55 مشكلة حب»

روج الفنان نور محمود، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحكاية «روحي فيك» ضمن سلسلة «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفي محمود.

ونشر نور محمود، البوستر الدعائي للحكاية، وعلق عليه قائلا: «استنو الحكاية الجديدة روحي فيك، للكاتب أحمد عثمان، والمخرج محمد لطفى، عن مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود على ON وتلفزيون أبو ظبي الأحد القادم بإذن الله الساعة 8 مساء، اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول».

حكاية عيشها بفرحة

وانتهت أمس حكاية «عيشها بفرحة» وهي الحكاية الثالثة، ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، التي حققت نجاحا كبيرا وإشادات النقاد والجمهور.

وتُعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، ومن بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.