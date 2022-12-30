الناقد محمود معروف لقناة الحياة: نور الدمرداش كان زملكاويا وأقرب أصدقائه أهلاوية

قال الناقد الرياضي محمود معروف إن الفنان نور الدمرداش وحمدي غيث وسيد زيان ونور الشريف وأشرف زكي كوَّنوا فرقة الفنانين الزملكاوية، وكانوا يلعبون كل يوم ثلاثاء في نادي الزمالك، بينما كان فريد شوقي وسعيد صالح يشجعان الأهلي.

وأضاف محمود معروف، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض»، الذي تقدمه على قناة الحياة، أن نور الدمرداش كان زملكاويا وكان أقرب أصدقائه أهلاوية مثل صالح سليم ورفعت الفناجيلي، وكانوا يسهرون مع بعض.

تعصب فرق أوروبا انتقل إلى مصر

وأوضح أن تعصب فرق أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة انتقل إلى مصر بين الأهلي والزمالك، وتابع: «مبسوط من منافسة فيوتشر على الدوري هذا العام».

التروماي فاز على الأهلي 6-0

ولفت إلى أن نادي التروماي فاز على الأهلي 6 - صفر، متسائلا: «أين ذهب نادي التروماي؟»، موضحا أن النادي الأهلي أداؤه ضعيف خلال آخر سنتين بسبب الإحلال والتجديد.