نرمين الفقي عن نور محمود: «فنان محترم وبعمله مليون حساب قبل مشاهدي معه»

استضاف برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة قناة «CBC»، الفنان الشاب نور محمود، للحديث عن أدواره الفترة الماضية، حيث تحدث عن بداياته في عالم الفن، ورحلة كفاحه ورفضه في عدد من «أوديشن» التصوير.

بداية نور محمود في التمثيل

وقال نور: «أحب التمثيل منذ صغري، وبدأت في المسرح المدرسي، وأخذت أول شهادة تقدير عندما كنت في 3 ابتدائي، وعندما كبرت كان نفسي أدخل معهد فنون مسرحية ولظرف أسرية منعتني من الدخول».

نرمين الفقي تشيد بنور محمود

وقاطعته نرمين الفقي، في مداخلة هاتفية، قائلة: «نور صديقي وأنا اتشرفت في العمل معه، وأنا بشتغل مع نور عملتله مليون حساب، ونور محترم وأحط تحتها خطوط كثيرة، ليس على الصعيد الإنساني، ولكن أيضا على مستوى العمل، وأنه يتميز بشيء وهو عندما يعمل بروفة مع أحد زملاؤه اللي بيعمله في البروفة بالظبط هو اللي بيمثله، وده في حد ذاته اسمه احترام للمهنة واحترام للزميل اللي قدامه، وأداء نور في البروفة جعلني أغير أدائي فالمشهد طلع على أفضل صورة».