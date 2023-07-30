حنان مطاوع عن نور محمود: «موهبة خطيرة ومحصلتش قبل كده»

تحدث نور محمود، عن الكيمياء بينه وبين حنان مطاوع وذلك بعد عمله معها في مسلسل «القاهرة كابول» و«وعود سخية»، قائلا: «أحب أقول لها الست حنان مطاوع لأنها واحدة من أصحاب الفضل عليا وأنها ممثلة قديرة رغم صغر سنها».

أعمال جمعت بين نور محمود وحنان مطاوع

وأضاف نور خلال لقائه ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «الحياة»: «اشتغلت مع حنان مطاوع في مسلسل الرحلة ولكننا لم نجتمع سويا في مشاهد وكانت مشاهدي مع ريهام عبد الغفور وبعدها صورنا القاهرة كابول 3 أيام ثم تم تأجيل المسلسل بسبب كورونا وبسبب هذا اللقاء رشحتني حنان أن أقف أمامها في مسلسل أمل حياتي في أدوار البطولة وهي أستاذتي وأخت عزيزة».

حنان مطاوع تفاجئ نور محمود

وفاجأت حنان مطاوع نور محمود بمكالمة هاتفية خلال وجوده بالبرنامج، قائلة: «نور موهبة خطيرة ومحصلتش وكنت بستمتع في كل مشهد بعمله معاه وبحب تلقائيته وعلى المستوى الإنساني كسبت أخ وصديق وهو فنان كبير وقادر دائما يغير جلده».