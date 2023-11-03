7 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بمخيم النصيرات وسط غزة 

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بسقوط 7 شهداء في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط غزة.

وفي سياق متصل، قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، داخل غرفة عمليات جرى تشكيلها داخل التحالف لتسهيل الإجراءات ونقل المساعدات بمجرد وصولها لنا من الأماكن المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، جرى إقرار آلية جديدة داخل التحالف لتوصيل الدعم عن طريق جسر بري متواصل بشكل يومي من المؤسسات إلى المعبر، بحيث إننا نلبي أكبر قدر ممكن من الاحتياجات لأهالينا داخل القطاع.

وواصل: «وأيضًا بالتوازي مع الجسر البري لتلبية الاحتياجات، هناك تغير نوعي يلبي احتياجات الإنسانية فضلًا عن دعم المساعدات بأدوية جديدة والمواد الغذائية».

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.