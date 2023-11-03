آخر تطورات الأوضاع في غزة.. قصف مستشفى الشفاء وانهيار المنظومة الصحية

تطورت الأوضاع في قطاع غزة بشكل ملحوظ، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا جويًا على القطاع أسفر عن عشرات الشهداء والضحايا.

عدوان جديد في مستشفى الشفاء

تحت عنوان «مجزرة جديدة في قصف الاحتلال لمدخل مستشفى الشفاء وقافلة مركبات إسعاف»، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا جديدا بحق أبناء، بعد قصف طيرانها الحربي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، موضحة أن طيران الاحتلال الحربي قصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف ما أدى إلى استشهاد 60 شخصا ما بين شهيد وجريح، بينهم مرضى وعائلاتهم وطواقم إسعاف ونازحين لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا.

بالتزامن مع قصف مدخل مجمع الشفاء الطبي، استهدف طيران الاحتلال ومدفعيته قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بحسب «وفا»، مؤكدة أن الاحتلال استهدف قافلة مركبات الإسعاف عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد، بالإضافة إلى مركبة الإسعاف التي كانت متواجدة عند مدخل مجمع الشفاء الطبي.

استشهاد 14 شخصا

وأفادت «وفا» باستشهاد 14 مواطنا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف لدبابات وزوارق الاحتلال الحربية، استهدف مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، موضحة عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظرا لأن دبابات وزوارق الاحتلال يستهدفان كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.

لم تقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي عند هذا الحد، إذ استهدف القصف الإسرائيلي منزل شرق خان يونس، واستشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، كما استشهد طفل جراء قصف مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة أبو عمر بالقرب من المركز الثقافي في بلدة بني سهيلا.

انهيار المنظومة الصحية

منذ قليل، أفدت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف المواطنين الآمنين العزل في قطاع غزة، وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في غزة للقناة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين بما يخالف وينتهك القوانين الدولية، ويستهدف سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى في قطاع غزة.

ونوه مدير الإسعاف والطوارئ في غزة للقاهرة الإخبارية، بأن المستشفى الإندونيسي يعاني نقصاً كبيراً في الكوادر الصحية والوقود اللازم لتشغيله، كما أن جيش الاحتلال يكثف ضرباته على المنظومة الصحية بشكل شامل، مؤكداً أن المنظومة الصحية في القطاع انهارت تماما جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.