معلومات عن السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة.. من أصول عراقية وتتحدث 9 لغات

رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بتعيين السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في مصر.

وكتبت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «تهانينا لهيرو مصطفى جارج على تعيينها سفيرتنا في مصر من قبل مجلس الشيوخ، ونتطلع إلى الترحيب بالسفيرة مصطفى جارج في القاهرة»، مضيفة، «إن شراكتنا الإستراتيجية مع مصر أمرًا بالغ الأهمية للسلام والأمن والازدهار الإقليمي، الآن أكثر من أي وقت مضى».

من أصول عراقية وعائلتها لجأت للولايات المتحدة في السبعينات

والسفيرة الأمريكية الجديدة هيرو مصطفى من أصول عراقية وتتحدث العربية بطلاقة بالاضافة لـ8 لغات أخرى الإنجليزية والروسية والهندية والفارسية واليونانية والإسبانية والبرتغالية والتركية.

والسفيرة الأمريكية من مواليد عام 1973 في أربيل بإقليم كردستان العراق، وطلبت عائلتها اللجوء السياسي في أمريكا عام 1976.

حصلت السفيرة الأمريكية على شهادتها الجامعية الأولى من جامعة جورج تاون في عام 1995، وحصلت على ماجستير العلاقات الدولية من كلية «وودرو ويلسون» للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستن.

وبحسب مواقع السفارة الأمريكية في البرتغال التي عملت فيها قائم بأعمال السفير فإن هيرو مصطفى جارج عملت في بداية حياتها في إدارة منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة بعد تخرجها، وعملت كـ مشرف على الانتخابات لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة وشغلت منصب رئيس تحرير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي.

أول كردية تصل لمنصب سفير للولايات المتحدة وزوجها هندي

انضمت هيرو للخارجية الأمريكية عام 1999 وعملت مستشارة للقنصلية الأمريكية في بيروت، ثم شغلت منصب كبير المستشارين لنائب الرئيس السابق جو بايدن من مارس 2009 حتى 2011، وحصلت على جائزة وزارة الخارجية لحقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية، فضلًا عن جائزة الشرف العليا وجائزة الشرف التقديرية عن مجمل مسيرتها المهنية، قبل أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

هيرو مصطفى أول أمريكية من أصل كردي يتم ترشيحها لمنصب السفير وهي متزوجة من رافنيش جارج، والذي ينحدر من أصول هندية ولديها ابنة تدعى أريانا البالغة من العمر 8 سنوات وأشنا البالغة من العمر 4 سنوات.