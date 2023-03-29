من هي هيرو مصطفى المرشحة لمنصب سفير أمريكا في مصر؟
كتب:
عمرو حسني
11:35 م | الأربعاء 29 مارس 2023
هيرو مصطفى المرشحة لمنصب سفير أمريكا في مصر
رشح مساء اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الدبلوماسية هيرو مصطفى جارج، لمنصب سفير فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر.
من هي هيرو مصطفى ؟
- هيرو من مواليد عام 1973 في أربيل بإقليم كردستان العراق.
- طلبت عائلتها اللجوء السياسي في أمريكا عام 1976
- حصلت على شهادتها الجامعية الأولى من جامعة جورج تاون في عام 1995.
- تتحدث 9 لغات وهي الإنجليزية والعربية والروسية والهندية والفارسية واليونانية والإسبانية والبرتغالية والتركية.
- حصلت على ماجستير العلاقات الدولية من كلية «وودرو ويلسون» للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستن.
- عملت في بداية حياتها في إدارة منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة بعد تخرجها.
- أشرفت على الانتخابات المحلية في البوسنة ثم الإمارات وشغلت منصب رئيس تحرير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي.
- انضمت للخارجية الأمريكية عام 1999 وعملت مستشارة للقنصلية الأمريكية في بيروت.
- شغلت منصب كبير المستشارين لنائب الرئيس السابق جو بايدن من مارس 2009 حتى 2011.
- حصلت «هيرو» على جائزة وزارة الخارجية لحقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية، فضلًا عن جائزة الشرف العليا وجائزة الشرف التقديرية عن مجمل مسيرتها المهنية.