حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مستمرة بنطاق الحي، بناءاً على تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد.

إزالة التعديات

وأضاف السيد موسى، إن الحي ينفذ حملة مكبرة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي وبحضور جميع الإدارات المعنية تمت إزالة 5 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية «إزالة 4 متغيرات مكانية عبارة عن حوائط وأسوار بقري النهضة، إزالة أسوار بقرية طيبة 1» كما تم إيقاف أعمال وفك عدد 2 شدة خشبية بقرية العلا الشرقية وقرية المسيري والتحفظ على 200 عرق خشب.

فرض القانون

وأشار رئيس حي العامرية أول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على مواد البناء والأخشاب والمعدات المستخدمة في تنفيذ المخالفات، ولا زالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.