كارمن لبس بعد قصف مستشفى الشفاء بغزة: «كم شهيد بدنا نعد؟»

أعلنت الفنانة كارمن لبس، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس» حزنها الشديد بعد تفجير مستشفى الشفاء في غزة، الذي راح ضحيته نحو 60 شهيدا وجريحا.

وكتبت كارمن لبس، قائلة: «كم مستشفى وكم شهيد بعد بدنا نعدّ قبل ما العالم يرضخ قدام صمود وشجاعة وإيمان أهل ⁧‫غزة‬⁩؟ غزة تلقّن شعوب العالم معنى الإيمان والوطنية الحقيقية».

كم مستشفى وكم شهيد بعد بدنا نعدّ قبل ما العالم يرضخ قدام صمود وشجاعة وإيمان أهل #غزة ؟؟!؟

غزة تلقّن شعوب العالم معنى الإيمان والوطنية الحقيقية#مستشفى_الشفاء #كارمن_لبس #GazaGenocide #Palestine pic.twitter.com/TXK33rEbUP — Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) November 3, 2023

كارمن لبس تنتقد ساسية مواقع التواصل الاجتماعي

وانتقدت كارمن، منذ أيام عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس» السياسة المُتّبعة على وسائل التواصل لحجب المنشورات في الحسابات الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقالت بطريقة ساخرة: «لشوف إذا هيك بيرجع يمشي بروفايلي، الحياة حلوة، والعدالة طاغية، والأطفال كلن فرحانين، والسلام عمّ الأرض والمريخ والزهرة وكل الكواكب».

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