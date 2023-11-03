رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كارمن لبس بعد قصف مستشفى الشفاء بغزة: «كم شهيد بدنا نعد؟»

كتب:

ياسمين محمود
08:59 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
كارمن لبس

كارمن لبس

أعلنت الفنانة كارمن لبس، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس» حزنها الشديد بعد تفجير مستشفى الشفاء في غزة، الذي راح ضحيته نحو 60 شهيدا وجريحا.

وكتبت كارمن لبس، قائلة: «كم مستشفى وكم شهيد بعد بدنا نعدّ قبل ما العالم يرضخ قدام صمود وشجاعة وإيمان أهل ⁧‫غزة‬⁩؟ غزة تلقّن شعوب العالم معنى الإيمان والوطنية الحقيقية».

كارمن لبس تنتقد ساسية مواقع التواصل الاجتماعي  

وانتقدت كارمن، منذ أيام عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس» السياسة المُتّبعة على وسائل التواصل لحجب المنشورات في الحسابات الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقالت بطريقة ساخرة: «لشوف إذا هيك بيرجع يمشي بروفايلي، الحياة حلوة، والعدالة طاغية، والأطفال كلن فرحانين، والسلام عمّ الأرض والمريخ والزهرة وكل الكواكب».

اقرأ المزيد:

فيديو.. رامي عياش يطرح "أنا ثائر" بمشاركة كارمن لبس

كارمن لبس تنشر صور سيارتها المهشمة ومنزلها المحطم نتيجة انفجار بيروت

كارمن لبس تشارك ظافر العابدين في "كارميل" لعرضه في رمضان 2017

كارمن لبس تتعاقد على مسلسل "كارميل" لرمضان 2017
بقلم ياسمين محمود