ليست المرة الأولى.. كم مرة تعرض مستشفى الشفاء لقصف الاحتلال الإسرائيلي؟

لم تكن المرة الأولى التي يقصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة، إذ تعرض المستشفى للقصف مرتين قبل ذلك، الأمر الذي يؤكد إصرار جيش الاحتلال على استهداف هذا المستشفى بالذات، ولعل السبب يكمن في أنه يأوي مئات النازحين والجرحى والمصابين والمرضى، كونه أحد أكبر المستشفيات في غزة.

قصف المستشفى الأخير، كان أعنف ما شهدته الأطقم الطبية التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، منذ اندلاع الحرب عقب 7 أكتوبر الماضي، إذ أسفرت هذه الجريمة، التي لاقت إدانة إقليمية وعالمية واسعة، عن استشهاد 15 شخصا، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب 60 من الأطقم الطبية والجرحى والنازحين، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

كم مرة تعرض محيط مستشفى الشفاء للقصف؟

تعرض مستشفى الشفاء للقصف 3 مرات، أولها كان في 23 أكتوبر الماضي، وكان ذلك بعد قصف مستشفى المعمداني، وتوجيه الاحتلال الإسرائيلي تهديدا لجميع مستشفيات غزة بالقصف إذا لم يتم إخلاؤها دون تحديد سقف زمني، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وبالفعل لم يمر وقت طويل على التهديد، وتعرض محيط المستشفى آنذاك للقصف العنيف، لكن لم تسجل إصابات بارزة وقتها.

قصف المستشفى في 28 أكتوبر الماضي

وبعد أيام قليلة، وفي 28 أكتوبر، تعرض محيط المستشفي لغارات طيران الاحتلال أكثر من 10 مرات، وفق لوكالة «وفا» الفلسطينية.

القصف الثالث يدق ناقوس الخطر

هذه المرة لم يكن القصف لمحيط مستشفى الشفاء فقط، لكن الاحتلال الإسرائيلي، وصل بالقصف حتى مدخل المستشفى ما يُنذر بتهديد بقصفها قريبًا، ووفقًا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين من الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع «الشفاء» الطبي.