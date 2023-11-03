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مدير «الصحة العالمية»: صدمني خبر استهداف سيارة إسعاف بمستشفى الشفاء بغزة

كتب:

محمد عزالدين
08:48 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن صدمته إزاء تقارير أفادت باستهداف سيارات إسعاف، قرب مستشفى الشفاء في غزة، حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز». 

وأفادت «وفا» باستشهاد 14 مواطنا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف لدبابات وزوارق الاحتلال الحربية، استهدف مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، موضحة عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظرا لأن دبابات وزوارق الاحتلال يستهدفان كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.

لم تقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي عند هذا الحد، إذ استهدف القصف الإسرائيلي منزل شرق خان يونس، واستشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، كما استشهد طفل جراء قصف مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو عمر بالقرب من المركز الثقافي في بلدة بني سهيلا.

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