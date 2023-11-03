بعد انقطاع الكهرباء.. أطباء مستشفى الشفاء بغزة يجرون العمليات على ضوء الهواتف

لم يجد أطباء مستشفى الشفاء في غزة وسيلة لإجراء العمليات الجراحية للمصابين، إلا من خلال ضوء «فلاش الهاتف المحمول»، وذلك بعد انقطاع الكهرباء عن المستشفى.

المستشفى الذي شهد قصفا اليوم في مدخله الرئيسي، يغرق في الظلام تقريبا، والجميع في داخله يستعين بالهواتف المحمولة للتحرك عبر الأقسام والممرات، في صورة تضفي مزيدا من الرعب على المصابين الموجودين في المستشفى ومعظمهم من الأطفال والنساء.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، توقف مولد الكهرباء عن العمل بعد نفاد الوقود، بما ينذر بكارثة كبيرة في أكبر مستشفيات قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوقود نفد في المستشفى ما تسبب في اللجوء إلى استخدام المولد الثانوي وتقليص عدد ساعات توصيل الكهرباء، ما يهدد بالانهيار الكامل للمنظومة الصحية ويشكل خطرًا على حياة آلاف الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة طبية لتلقي العلاج.

عمليات جراحية على ضوء الهواتف

وكالة الأنباء الفلسطينية، نشرت تقريرًا، لمعاناة الأطباء والممرضين والمصابين داخل أروقة مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بعد انقطاع الكهرباء عنها بالكامل، يقول حسام دياب، طبيب بالمستشفى: «الكهرباء مقطوعة، نقوم بعمل العمليات الجراحية على ضوء الهواتف، لا كهرباء ولا مياه ولا أكسجين، الوضع صعب».

طبيب آخر يدعى أبو محمود الصرفيتي، قال إن الكهرباء قُطعت بالكامل عن أقسام المستشفى، وتدهور كبير لحالة المرضى الموجودين، جميع المرضى يعانون من حروق ومضاعفات كبيرة وإصابات بالغة.