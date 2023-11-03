انطلاق تدريبات براعم الموهبة والبطل الأوليمبي للملاكمة بأسيوط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط الإدارة العامة للرياضة اليوم الجمعة، أولى تدريبات مرحلة البراعم للملاكمة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، على أن تستمر التدريبات أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

إعداد لاعبين للانضمام للمنتخبات القومية

وقال أحمد السويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط لشؤون الرياضة، إن هناك نخبة تتولى تدريب المشاركين من أجل إعدادهم جيدا للانضمام إلى المنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية.

أعضاء جدد

وأوضح وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط لشؤون الرياضة أن مرحلة البراعم تم قبولهم خلال الاختبارات التي أجريت في شهر أكتوبر الماضي لقبول أعضاء جدد للمشروع مواليد 2012 و 2013 و2014.

المشروع القومي للموهبة

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.