10 معلومات عن منافذ بيع الخضروات ومنتجات الدواجن بأسعار مخفضة بأسيوط

دفعت محافظة أسيوط، بمنافذ متنقلة لبيع الخضروات ومنتجات الدواجن ضمن «خير مزارعنا لأهالينا»، التي تعرض المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن تلك المنافذ التي تقوم بها المحافظة:

- تسيير المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأقل عن مثيلاتها بالأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل.

- تأتي المبادرة ضمن «خير مزارعنا لأهالينا» التي تنفذها وزارة الزراعة في إطار مبادرة تخفيض الأسعار.

- تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة الأساسية ومكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

- تسيير منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية الغذائية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

- إقامة العديد من منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمراكز والقرى وجاري توفير المزيد من الأماكن لإقامة المعارض والمنافذ في كافة مراكز ومدن المحافظة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا

- تأتي ضمن المنافذ الثابتة والسلاسل التجارية التي تدخل ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بكافة قرى ومراكز المحافظة.

- الدفع بعدد من السيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ(الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان).

- تأتي المبادرة بالتنسيق بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحافظة.

- تنفيذ تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجا.

- تساهم المعارض والمنافذ في رفع العبء عن كاهل المواطنين بكافة الطرق الممكنة وفقا للإمكانات المتاحة.