أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 4 -11- 2023.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 4 -11- 2023، وكذلك في الأسواق، استقراراً ملحوظاً، إذ يتراوح السعر بين 67 إلى 68 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 73 إلى 74 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو بين 88 إلى 91 جنيها للكيلو، وكذلك كيلو الفراخ البلدي حيث يتراوح بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 64 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، مستقرة أيضا، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 123 إلى 124 جنيها، وطبق البيض الأحمر بين 125 إلى 126 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 139 إلى 140 جنيها.