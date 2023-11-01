أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الأربعاء 1-11-2023

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-11-2023، إذ يبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ ما بين 60 - 91 جنيها بحسب النوع، تزامنًا مع تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسبة 15% للفراخ، وفقًا لبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء1-11-2023 في المزارع والتي جاءت كالتالي.

- الدواجن البيضاء 66 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم في الأسواق ومحلات الدواجن 91 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغت أسعار الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في الأسواق ومحلات الدواجن 76 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء1-11-2023 في الأسواق ومحلات الدواجن إلى 61 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت اليوم ما بين 25 و34 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم 27 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم في الأسواق 21 جنيها.

سعر الكتكوت البلدي

وتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 10.5 إلى 11.5 جنيه.