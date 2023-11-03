أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023.. «البيضاء بـ66 جنيها»

استقرار كبير تشهده أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-11-2023، حيث بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ في الأسواق ما بين 66 - 93 جنيها بحسب النوع، وذلك تزامنًا مع تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسبة 15% للفراخ، ووفقًا لبورصة الدواجن والموقع الرسمي للأسعار التابع لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 3-11-2023 في المزارع والتي جاءت كالتالي:

- الدواجن البيضاء 66 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم في الأسواق ومحلات الدواجن 91 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ووصل سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق ومحلات الدواجن إلى 77 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت اليوم ما بين 27 لـ34 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم 27 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم في الأسواق 21 جنيها.

سعر الكتكوت البلدي

وتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 10.5 إلى 11.5 جنيه.