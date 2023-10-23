أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 23-10-2023 بالأسواق

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2023، انخفاضًا طفيفًا في الأسواق، إذ يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم، بين 64 و65 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن البيضاء، للمستهلك بسعر يتراوح من 69 إلى 71 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

أظهرت بيانات بورصة الدواجن، استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، ما بين 78 و80 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو من 92 إلى 95 جنيهًا، وبلغ سعر الأمهات البيضاء 63 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 29 إلى 31.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين من 14.5 إلى 15.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني من 16 إلى 17 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم ما بين 47 و48 جنيهًا، وسعر الفرنساوي ما بين 30 و31.5 جنيه.