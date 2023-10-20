«صحة سوهاج»: تدريب 920 من الأطقم الطبية على أعمال المبادرات الرئاسية

اختتمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، فعاليات تدريب الأطقم الطبية الفنية والإدارية على أعمال المبادرات الرئاسية التي تخدم ملايين المصريين بجميع الفئات العمرية وأحدثت تغيرات كبيرة في حياة آلاف المرضى، وما زالت مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين.

المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر للأورام السرطانية

ومن جانبه قال الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه سيتم تدشين المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، قريبا، والتي تناولها التدريب بصورة مكثفة لتنمية مهارات الكوادر الطبية والإدارية وكوادر التوعية والتثقيف الصحي التي ستشارك بالمبادرة.

التدريب في 6 مراكز وبصورة يومية

وأوضح الدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة سوهاج، أن التدريب تم في 6 مراكز تدريب وبصورة يومية ومكثفة على مدار أسبوع كامل، حيث بدأ مطلع الأسبوع الجاري وانتهى أمس الخميس 19 أكتوبر، بحضور 920 متدربا ما بين طبيب وصيدلي ومدخل بيانات ومثقفات صحيات ورائدات ريفيات وكذلك الفرق الإشرافية.