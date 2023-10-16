«منظومة الصحة» بسوهاج.. نقلة نوعية في القطاع خلال السنوات الماضية

شهدت منظومة الصحة فى محافظة سوهاج نقلة نوعية بإنشاء مستشفى مركزى لكل مركز، وصولاً إلى وحدة صحية ومركز طب أسرة بكل قرية، خلال العقد الأخير، وتغطية جميع القطاعات الصحية بالمبادرات الرئاسية بين 100 مليون صحة و100 يوم صحة، حيث شاركت المحافظة فى مختلف الفعاليات ووصلت إلى نسب إنجاز عالية.

وطالت منظومة التغيير كل مستشفيات سوهاج العامة والمركزية، ومستشفيات التأمين الصحى والمتخصّصة، والاهتمام بالمواطنين بالقوافل الطبية المجانية وتقديم التوعية اللازمة لهم بجانب العلاج.

وقال الدكتور سامى النجار، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، إن المحافظة شهدت طفرة صحية خلال السنوات الأخيرة استهدفت المواطنين فى كل بقاع المحافظة، ووصلت إليهم بمحل إقامتهم بالمجان.

«النجار»: القضاء على قوائم انتظار العمليات نهاية أكتوبر.. وحملة «طرق أبواب» لرفع الوعى بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأضاف الدكتور سامى النجار لـ«الوطن» أن محافظة سوهاج شهدت تطوير وإنشاء 8 مستشفيات مركزية، منها مستشفى ساقلتة المركزى بتكلفة 410 ملايين و607 آلاف جنيه، وتجديد مستشفى طهطا العام بتكلفة 243 مليوناً و200 ألف جنيه، وتطوير مستشفى جهينة المركزى بسوهاج، بتكلفة 180 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، الذى يخدم الأطفال بمحافظات الصعيد بتكلفة قدرها 712 مليون جنيه تقريباً، وإنشاء مستشفى المراغة، الذى يضم وحدة تدريب، ويُعد أكبر مستشفى بسوهاج بتكلفة تخطت مليار جنيه.

وأشار إلى افتتاح مجمع العاشر من رمضان الطبى للتأمين الصحى، الذى يضم عدة عيادات متخصّصة لخدمة منتفعى التأمين الصحى، والمواطنين عامة ببعض العيادات، منها متابعة الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة 42 مليون جنيه، فضلاً عن وجود لجنة صحية لقطاع الصعيد بالمجمع، ويقدّم المجمع قوافل طبية مجانية بمقر مدينة سوهاج لكل المواطنين منتفعى التأمين الصحى أولاً، وفحصاً مجانياً بأجهزة المجمع.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج: «لدينا الكثير من المستشفيات المتخصّصة التى تقدم خدماتها للمواطنين من سوهاج والمحافظات المجاورة، منها معهد الأورام ومستشفى العصبية والنفسية ومستشفى سوهاج التعليمى ومستشفى الحميات ومستشفى الهلال للتأمين الصحى، ومستشفى الرمد، بجانب المستشفيات المركزية والعامة بالمراكز والمدن ومستشفى سوهاج الجامعى القديم والجديد، وتستهدف صحة سوهاج إنهاء قوائم انتظار العمليات بكل المستشفيات بالمحافظة بنهاية أكتوبر الحالى».

وعن العمل فى الوحدات الصحة ومراكز طب الأسرة والمستشفيات المتكاملة المقامة بالمحافظة، أكد «النجار» أنها تغطى معظم القرى وتقدم خدمات تنظيم الأسرة والاهتمام بها، ورعاية الأم والجنين أثناء الحمل وعقب الولادة، فضلاً عن وحدات الإسعاف المنتشرة بمدن المحافظة والطرق السريعة.

«نصل إلى كل مواطن يعيش على أرض محافظة سوهاج فى النجوع والعزب من خلال القوافل الطبية»، بهذه الكلمات تحدّث الدكتور سامى النجار، موضحاً أن «صحة سوهاج» تنظم قافلتين طبيتين أسبوعياً مجاناً بالقرى والنجوع التى تحتاج إلى الخدمات الطبية «الأكثر احتياجاً»، وتستمر كل قافلة لمدة يومين، والكشف وصرف العلاج والفحوصات مجاناً للمواطنين، وتضم القافلة معظم التخصّصات المهمة، مثل الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والنساء والتوليد والجلدية والرمد وغيرها من التخصّصات الأخرى والتحاليل والأشعة والعمليات الجراحية التى تجرى مجاناً بمستشفى سوهاج الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة أو القديم بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج.

وكشف «النجار» عن أن حملة 100 مليون صحة ستنطلق قريباً فى باقى المراكز تباعاً، للوصول إلى جميع الأسر المستهدَفة بالمحافظة، حيث تشارك مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وأطلقت من خلالها حملة طرق الأبواب، التى تُعد أحدث حملة تنفذ بسوهاج وتقوم على تقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة سوهاج، والتى تستمر لمدة 3 أشهر، ومن المقرّر لها فى المرحلة الأولى استهداف 3 مراكز، وهى مراكز دار السلام والمنشاة وطما، ثم باقى المراكز.

وتستهدف الحملة الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية والتوسّع فى تقديم خدمات صحة الأسرة بالمجان تماماً للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية مع تسجيل المنتفعات إلكترونياً على مستوى الإدارات، وذلك لعمل مسح صحى يتم بطريقة من «بيت لبيت» لحصر السيدات فى سن الإنجاب بقرى ونجوع سوهاج، بالاستعانة بالرائدات الريفيات التابعات لمديرية الصحة فى جميع المربعات السكنية.

وأكد أن الحملة توفر خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجانب رفع الوعى المجتمعى بهذه الخدمات وتأثيرها الإيجابى، للحفاظ على صحة الأطفال والأمهات مع التوعية باختيار الوسائل المناسبة لكل أم.