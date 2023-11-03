عمرو حمزاوي: مصر قامت بكل ما تستطيع لإيصال المساعدات إلى غزة

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح، ومصر قامت بكل ما تستطيع لإيصال المساعدات، لقطاع غزة.

تعنت إسرائيلي من دخول الوقود

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن الوكالات الدولية، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر يؤكدان أن من يعوق دخول المساعدات كان الطرف الإسرائيلي، ويشيرون إلى أن أولوية علاج الجرحى يعود إلى تشغيل المستشفيات الفلسطينية لكن هناك تعنتا إسرائيليا ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

إقامة منطقة عازلة وآمنة

وأردف: «هناك إمكانية لصناعة منطقة عازلة وآمنة داخل غزة لإنشاء مستشفى ميداني، الحلول موجودة ومطروحة، ولا ينبغي الانحدار لمستوى التصيد».

وكات الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أكد أن شحنات المساعدات الطبية التي أرسلها التحالف لمستشفيات غزة شحنات شاملة وليست إسعافات أولية فقط.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لـ«الوطن» أن الدفعة الأولى من المساعدات اشتملت على 200 ألف جرعة أدوية لكل الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكبد وغيرها، إضافة إلى إسعافات أولية لكل الجروح والحالات الحرجة والإصابات الخطرة، إلى جانب المساعدات الغذائية، موضحا أن أولويات تحديد المتطلبات الضرورية تتم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.