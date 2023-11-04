دعاء الصباح لطلب الرزق وقضاء الحوائج.. أعرف أفضل وقت لترديده

دعاء الرزق وقضاء الحوائج، من الأدعية التي يرددها المسلم كل صباح، تقربا إلى الله، ليسأله حاجته، اقتداء بالنبي الكريم، فالدعاء له القدرة على تغيير القدر والتفريج عن همومهم، مثلما أوصى النبي محمد في العديد من أحاديثه الشريفة، عن فضل الدعاء ومنها حديث: «لا يرد القضاء إلا الدعاء».

دعاء الصباح لطلب الرزق وقضاء الحوائج

وحول دعاء الصباح لطلب الرزق وقضاء الحوائج، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن النبي الكريم كان يحرص على ترديد أذكار الصباح والمساء كل يوم، موضحا أن الأذكار تعد بمثابة حصن للمسلم تحميه من الشياطين ومن الشرور، فضلًا عن أنّ النبي كان يردد سورة "الإخلاص" ثلاث مرات والمعوذتين ثلاث مرات.

أفضل وقت لترديد دعاء الرزق وقضاء الحاجة

وأضاف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لـ«الوطن»، أنّ الوقت الأفضل لترديد أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى صلاة الظهر ويجوز للإنسان أنّ يرددها وقت الاستيقاظ من النوم، وأنّ يردد الأذكار خاصة دعاء: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم».

وتوجد العديد من الأدعية التي يجوز للمسلمين ترديدها في الصباح، لتكون دعاء الرزق وقضاء الحاجة، منها:

- رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

- أصبَحنا على فطرةِ الإسلامِ، وكلمةِ الإخلاصِ، ودينِ نبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ، وما أنا منَ المشرِكينَ، بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ

- اللهمّ أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ أعوذ بك من شرّ ما صنعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت.

«قُل اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك».

قراءة آية الكرسي في الصباح

ويستحب أنّ يرد المسلم، آية الكرسي في الصباح: «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».