فضل قراءة آية الكرسي.. ماذا قال عنها الشيخ الشعراوي؟ (فيديو)

تحدث الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي عن فضل قراءة آية الكرسي ضمن خواطره الإيمانية عن كتاب الله، وذلك في فيديو عبر موقع يوتيوب، إذ أشار إلى أن هذه الآية الكريمة جمعت أصول التصور في العقيدة الإيمانية، كما وردت أحاديث عن فضل آية الكرسي وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

فضل قراءة اية الكرسي

وبخصوص فضل قراءة اية الكرسي قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، إنَّ آية الكرسي جمعت أصول التصور في العقيدة الإيمانية، ولذلك وردت أحاديث كثيرة فيها بعضها قيل فيه كلام وبعضها سلم الذي نستخلصه أنها آية لها قدرها ومقدارها عند الله.

وتابع الشيخ الشعراوي: «بحثوا عن السر الذي جعل لها مكانة، فقيل انظر إلى أسماء الله الموجودة فيها، فعملوا لها إحصاء وبعضهم قال 16 والمقددين قالوا 17، وبعضهم قال 21، مما يدل على أنهم شغلوا بها ليستنبطوا بها أشياء».

أحاديث عن فضل قراءة سورة الكرسي

وقد وردت أحاديث عن فضل قراءة سورة الكرسي ومنها ما رواه أبو أمامة الباهلي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ آيةَ الكُرسيِّ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ لم يحُلْ بينه وبين دخولِ الجنَّةِ إلَّا الموتُ».

وفي رواية أخرى عن أبي أمامة الباهلي في حديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى، والطبراني، جاء فيه «مَن قرأَ آيةَ الكرسيِّ دبُرَ كلِّ صلاةٍ مَكْتوبةٍ، لم يمنَعهُ مِن دخولِ الجنَّةِ، إلَّا الموتُ».

وجاء في شرح الحديث: تَجمَعُ آيةُ الكُرْسيِّ صِفاتِ العَظَمَةِ والجلالِ للهِ عزَّ وجلَّ؛ ولذا كانت أعْظمَ آيةٍ في القُرآنِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ قَرَأَ آيةَ الكُرْسيِّ» وهيَ قولُهُ تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [البقرة: 255]، «دُبُرَ كلِّ صَلاةٍ مَكْتوبَةٍ»، أي: بعدَ انْتِهاءِ كُلِّ صَلاةٍ فَريضَةٍ والتسليمِ منها، «لم يَمْنَعْه من دُخولِ الجنَّةِ، إلا الموْتُ» يعني الموْتُ حاجِزٌ بيْنه وبيْن دُخولِ الجنَّةِ، فإذا تحقَّق وانْقَضى حصَّلْتَ الجنَّةَ، كما يحثُّ الحديث على قِراءَةِ آيةِ الكُرْسيِّ دُبرَ الصَّلواتِ,