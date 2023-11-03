أسعار الأرز العالمية تتراجع 2% في أكتوبر 2023 متأثرة بانخفاض الطلب

تراجعت أسعار الأرز العالمية بنسبة 2% في شهر أكتوبر 2023، وذلك نتيجة انخفاض الطلب العالمي، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو».

تراجع أسعار الأرز

وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» بنسبة 0.5% في أكتوبر 2023، إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

انخفاض أسعار الغذاء

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء العالمية، مستوى 120.6 نقطة في أكتوبر 2023 وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، انخفاضًا من 121.3 مستوى شهر سبتمبر 2023، ليكون متراجع بنسبة 0.5% على أساس شهري، و%10.9 على أساس سنوي.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، حالة من عدم الاستقرار بسبب الأحداث الجيوسياسية، وحرب إسرائيل في غزة، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع والغذاء في العالم، وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي إلى مستويات قياسية.