جهود الدولة في تنمية سيناء.. ودور الأهالي والمشايخ لمواجهة الإرهاب

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جهود الدولة في تنمية سيناء.. ودور أهالي ومشايخ سيناء في مواجهة الإرهاب».

خطى متسارعة لتطوير سيناء

تمضي الدولة المصرية بخطى متسارعة في تنفيذ استراتجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا.

تعزيز جهود الإعمار في سيناء

وحرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاق وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة؛ لتحسين أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية بجانب العمل على توفير سبل الدعم والتيسير كافة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة فعالة وتنافسية تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.