خريطة قطع الكهرباء عن 9 مناطق في جنوب سيناء غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت هندسة كهرباء طور سيناء عبر صفحتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي فصل التيار الكهربائي غدا السبت 4 نوفمبر الجاري، لإجراء الصيانة الروتينية، وحددت أماكن فصل الكهرباء ومواعيد انقطاع التيار الكهربائي ليتسنى للمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء، بقضاء احتياجاتهم بوقت بخلاف وقت الانقطاع.

مواعيد قطع الكهرباء

وحددت هندسة كهرباء الطور مواعيد قطع التيار الكهربائي غدا السبت من الساعة 9 ونصف صباحا وحتي الانتهاء من أعمال الصيانة الساعة 2 ظهرا، حيث سيتم فصل كل مغذي بالتتابع لمدة نصف ساعة تقريبا.

أماكن قطع الكهرباء غدا

وأفادت هندسة كهرباء الطور بأن أماكن قطع الكهرباء اليوم في عدة أماكن هي،

-منطقة الـ 172 وحدة دبش

- موقف أتوبيس شرق الدلتا

- الإذاعة

- الجمعية الاستهلاكية

- مديرية التربية والتعليم

- محطة صرف صحي الإذاعة

- منطقة مصيعد بجوار البنزينة

- ديوان عام قطاع الكهرباء

- المحلات والمدارس والأفران

وتم إخطار الجهات المعنية بالمناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي اليوم، مابين محال خدمية ومستشفيات ومخابز لتوفير مغذي بديل فترة الانقطاع، فضلا عن توجيه النصح بعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي