رئيس «الهلال الأحمر» بشمال سيناء: تحسّن حالة الفلسطينيين الخاضعين للعلاج بالمستشفيات المصرية

قال الدكتور خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى فى محافظة شمال سيناء، إن عدد المصابين الفلسطينيين الذين تم إدخالهم مصر لتلقى العلاج جراء الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى على أهالى غزة يتراوح ما بين ٣٦ و٤٦ مصاباً، موضحاً أن إرسالهم يجرى بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان المصرية ونظيرتها الفلسطينية.

وأكد «زايد»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الجانب الفلسطينى هو الذى يحدد الحالات التى تتلقى العلاج فى مصر ودائماً ما تكون حرجة، منوهاً بأنه عند وقوع الكوارث والنكبات يتحرك الهلال الأحمر لمساعدة الشعوب المنكوبة، كما هى الحال فى قطاع غزة.

كيف يتم التنسيق لاستقبال الجرحى المصابين من أهالى فلسطين؟

- يكون التنسيق من خلال الهلال الأحمر المصرى والفلسطينى، فالجانب الفلسطينى هو المنوط بتحديد الفئات التى تستحق الدخول لمصر لتلقى العلاج، إثر الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى على أهالى غزة، والاجتياح البرى الذى أسفر عن مقتل الآلاف وإصابة الكثير من الفلسطينيين.

صف لنا حال الجرحى الموجودين فى مصر لتلقى العلاج؟

- الحالات التى أُرسلت من قبل الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية، أغلبها شباب مصابون بحروق شديدة، وكسور عظمية قوية، لكن حالتهم حتى الآن فى تحسن مستمر وملحوظ بعد تلقى العناية من قبل الجانب المصرى.

ما عدد المصابين الذين دخلوا مصر لتلقى العلاج بسيناء؟

- يتراوح بين ٣٦ و٤٦ شخصاً أغلبهم مصابون بكسور وحروق، ومعهم مرافقون عددهم يصل إلى ٣٦، والعلاج يبدأ من وزارة الصحة المصرية ومن بعدها يأتى دور جمعية الهلال الأحمر المصرى، فى تقديم الدعم النفسى والعلاجى لأشقائنا فى غزة بفلسطين.

ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم كافة سُبل الدعم لهم، فدائماً وأبداً عند وقوع النكبات والكوارث، يمد الهلال الأحمر المصرى يد العون لدول العالم باعتباره عضواً فى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ يحرص فى حدود إمكاناته، على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية فى البلد الذى يعانى من الكارثة أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية.

جاهزون لتوفير أى مساعدات يطلبها الجانب الفلسطينى

كيف يتم انتقاء المصابين من الفلسطينيين لإدخالهم مصر لتلقى العلاج؟

- انتقاء المصابين من أهالينا فى قطاع غزة بفلسطين، يكون من خلال التنسيق بين وزارة الصحة والسكان المصرية، ووزارة الصحة الفلسطينية، والمقرر لهم تلقى العلاج فى مصر على يد الأطباء المصريين هم الحالات الأكثر حرجاً، فالمستشفيات هنا على أعلى قمة الاستعداد لاستقبالهم.

كما جرى توفير عدد كبير ومخزون استراتيجى من أكياس الدم ومشتقاته، وأدوية الحروق والعظام، وتدريب الفرق الطبية على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات المختلفة، فضلاً عن وجود فرق طبية متطوعة لاستقبال الجرحى.

وماذا عن آلية إرسال المساعدات من الهلال الأحمر المصرى إلى نظيره الفلسطينى بغزة؟

- المساعدات تدخل لأهالينا فى غزة عن طريق معبر رفح البرى، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطينى، لتوفير المستلزمات والمساعدات الإغاثية والطبية والغذائية التى يقرها ويحددها الجانب الفلسطينى، أما الجانب المصرى فهو جاهز على الفور لتوفير أى مساعدات يطلبها الهلال الأحمر الفلسطينى.

كم عدد الشحنات الإغاثية التى دخلت لغزة حتى اليوم؟

- اليوم مرت ١٠٠ شاحنة محملة بالمساعدات والإعانات الإغاثية والغذائية لأهالى غزة، مكونة من أدوية مسكنات ومضادات حيوية وكحوليات طبية ومطهرات للجروح ومكروكروم وأغذية معلبات، مثل التونة والصلصة والأرز والمكرونة والزيت وحفاضات الأطفال وخزانات المياه، وزجاجات المياه المعدنية والسكر والملح والشاى، وهذه المعونات يحددها الجانب الفلسطينى.

هل هناك دول سترسل مساعدات لغزة عن طريق الهلال الأحمر المصرى اليوم؟

- كل يوم نستقبل طائرات محملة بالإعانات والإغاثات من قبل العديد من الدول العربية والأجنبية، واليوم ننتظر دخول طائرة محملة بالمساعدات من قبل روسيا، وطائرة أخرى من قبل المملكة المتحدة.

ماذا عن الشاحنات الإغاثية المجهزة لدخول غزة؟ وما حال المخازن؟

- عدد الشاحنات الجاهزة على المعابر البرية للدخول إلى القطاع فى أى وقت يصل إلى 200، كما أنه جار تعبئة المزيد من الشاحنات كمخزون احتياطى جاهز للدخول على الفور، أما حال المخازن من ناحية الإغاثات والإعانات، فهو مطمئن جداً، ونحن نسعى إلى تقديم المزيد، لأن وضع أهالينا فى غزة حرج جداً ويُبكى الحجر والبشر، والانتهاكات والجرائم لا يصدقها العقل، والقطاع يحتاج إلى تسهيلات كبرى لدخول المساعدات.

الشركاء

الجمعية شهدت اجتماعات تنسيقية عدة مع شركاء الحركة الدولية مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر، للتعبير عن رفض الانتهاكات التى يشهدها المدنيون فى غزة، فضلاً عن قطع الاتصالات التى تعوق الهلال الأحمر الفلسطينى فى التوصل مع المؤسسات الدولية، وغيرها من الشركاء، لعدم قدرتهم على إغاثة المنكوبين والجرحى.