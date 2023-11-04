سفير فلسطين بلبنان: نقدر موقف الرئيس السيسي لرفضه فكرة تهجير شعبنا

أعرب سفير فلسطين لدى لبنان، أشرف دبور، عن تقديره لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص برفضه فكرة تهجير الفلسطينيين، وإقامة «مؤتمر القاهرة للسلام» بشأن الأوضاع في غزة.

ولفت إلى أن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني سياسيا وشعبيا، وذلك في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأحياء السكنية

وأضاف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأحياء السكنية والمنازل في قطاع غزة دون مراعاة حقوق المدنيين، ودمرت 40% من القطاع خلال 3 أسابيع فقط، مشيرا إلى أن سياسة العدو تتمثل في ترحيل الشعب الفلسطيني من خلال ترهيبه.

وتابع، بأن التعنت الإسرائيلي بشأن معبر رفح جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا رفضه أي خطط إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لافتا إلى أنه بالأمس وُزعت منشورات في أحياء الضفة الغربية تدعو الفلسطينيين بالرحيل للأردن، فهناك مشروع إسرائيلي قائم على ترحيل الفلسطينيين.