مستشار رئيس فلسطين: إسرائيل تخطت كل الخطوط الحمراء ودهست القوانين الدولية

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

«لم يعد هناك خطوط حمراء للاعتداءات الإسرائيلية»

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، إنه بعد قصف إسرائيل لعدد من المستشفيات اليوم لم يعد هناك خطوط حمراء للاعتداءات الاسرائيلية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن «إسرائيل دهست كل القوانين الدولية وتخطت الخطوط الحمراء وكأنها دولة فوق القانون»، موضحًا أن العالم سكت أمام ما تفعله في قطاع غزة.

صمت دولي على الانتهاكات

وأشار إلى أن العالم سكت علي مجزرة المستشفى المعمداني فارتكبت إسرائيل مجزرة أخرى في مخيم جباليا، وغيره من المخيمات وقصفت الكنائس والعالم كله صامت أمام هذا الانتهاكات.