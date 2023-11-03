محمد رحيم يطرح أغنية «الحكاية إنسانية» تضامنا مع فلسطين.. فيديو

أعلن الفنان محمد رحيم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرحه لأغنية «الحكاية إنسانية» تضامنا مع فلسطين بعد الاعتداءات المستمرة من قبل العدوان الإسرائيلي.

ونشر محمد رحيم، الأغنية وعلق عليها قائلا: «محمد رحيم الحكاية إنسانية كلمات: تامر حسين، ألحان وتوزيع: محمد رحيم».

فنانون طرحوا أغانٍ تضامنا مع فلسطين

وحرص عدد من نجوم الفن مؤخرا على طرح أغانٍ تضامنا مع فلسطين والقضية الفلسطينية، أبرزهم الفنان أحمد سعد، الذي طرح أغنية غصن الزيتون من كلمات حسن طنطاوي وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، كما طرح الفنان هاني شاكر، أغنية «الهوية عربي» من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.