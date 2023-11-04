سفير فلسطين بلبنان: الحكومة الإسرائيلية متطرفة وأوروبا تساندها

قال سفير فلسطين لدى لبنان، أشرف دبور، إن الأمين العام للأمم المتحدة تعرض لانتقادات كبيرة لإدانته العدوان الإسرائيلي، مثمنا الموقف الأردني الرافض لفكرة ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومات الأوروبية تساند إسرائيل في مجازرها بقطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فوري ودون أي شروط.

وتابع، بأن هناك خطط لتقسيم المسجد الأقصى وبناء قبة الصخرة، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية متطرفة ولا تحترم القانون الدولي.