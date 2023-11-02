الانتهاكات مستمرة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغارب بحماية من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.

وفي وقت سابق من اليوم، شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سياق انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، أجبر مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رعاة ماشية فلسطينيين على إخلاء المراعي القريبة من «خربة سمرة»، بالاعتداء على مواشيهم بالضرب.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات من الجو والبر والبحر في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت في المنطقة الشمالية الغربية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري إلى أكثر من 8796 شهيدا بينهم 3648 طفلا و2290 سيدة و22 ألفا و219 مصابا.

خروج 16 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة

وأضافت الوزارة الفلسطينية، أنّ 16 مستشفى وهي «الدرة، حمد، دار السلام، اليمن السعيد، التركي، الوفاء، بيت حانون، أصدقاء المريض، الخدمة العامة، الكرامة، حيفا، الدولي للعيون، مسلم التخصصي، سان جون، الحياة، ويافا»، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أعلن المستشفى الإندونيسي شمال غزة، توقف المولد الرئيسي عن العمل بشكل نهائي، وواصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهداف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاءه من الطواقم الطبية والمرضى بعشرات القذائف.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل «15 عاما» برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية خلال اقتحام «حي نزال»، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس شمالا من عدة محاور، وشنت حملة اعتقالات طالت 6 من المعتقلين المحررين، وهم «محمد القطب، أمجد السايح، حسن الصفدي، شادي حنون، باسم العتبة، حسني العامودي، وحاتم العفوري».

كما اقتحم جنود الاحتلال مخيمي عقبة جبر جنوب أريحا، وعين السلطان شمالا، واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم أسيرين محررين، وهما إبراهيم أبو العسل ومحمود مصلح بطانجة، كما اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة «مستعربون» مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين من محافظة الخليل، كما اعتقل جنود الاحتلال 6 فلسطينيين من قرية جلقموس وبلدة يعبد في محافظة جنين، كما اعتقلت فلسطينيين اثنيين على حاجز عسكري أقامته على دوار بلدة عرابة.

وفي لبنان، عثرت السلطات على جثماني مواطنين لبنانيين، استشهدا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء رعيهما الماشية في منطقة الوزاني جنوب البلاد.