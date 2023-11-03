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حسن نصر الله: المسجد الأقصى يتعرض لانتهاكات غير مسبوقة

كتب:

منى صلاح
03:46 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
حسن نصر الله

حسن نصر الله

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنَّ الحزب لديه استعداد عظيم للتضحية بصبر لا حدود له، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني: «السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية للغاية، ونوجه التحية لكل الذين تضامنوا معنا من دول العالم».

حسن نصر الله: أكثر من مليوني إنسان في غزة يعيشون في حصار خانق

وأكد «نصر الله»، أنّ آلاف الأسرى من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أكثر من مليوني إنسان في غزة يعيشون في حصار خانق.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني: «الحكومة الإسرائيلية المتطرفة شددت على الأسرى وعائلاتهم، والانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة».

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن أنه استهدف تجمعا لـ الاحتلال الإسرائيلي، قرب موقع ميتاب، وأوقع إصابات مؤكدة.

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، بعد أن بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

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بقلم منى صلاح