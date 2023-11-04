أمين عام الأمم المتحدة: الهجوم على سيارات الإسعاف في غزة أمر مهول

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الهجوم على سيارات إسعاف في غزة «أمر مهول».

وطالب جوتيريش، مجددا بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

لا تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة عن قصف محيط المستشفيات والمباني المجاورة لها، آخرها كان قصف مستشفى الشفاء واستشهاد أكثر من 60 شخصًا ومئات الضحايا، حيث كانت تؤوي آلاف النازحين، بينما نفد الوقود بالكامل عن المستشفى وانقطعت الكهرباء، وأصبح آلاف المرضى معرضون للخطر.

والجدير بالذكر أن المستشفى التركي توقفت عن العمل رغم أنها ملجأ لعشرات من مرضى السرطان، فضلا عن توقف عشرات المستشفيات في قطاع غزة بالكامل، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.