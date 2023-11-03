«الخارجية»: مصر تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات

أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن استنكاره للتقارير الإسرائيلية، التي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أنها محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية

وقال أبو زيد، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر قناة «أون»، إن وزير الخارجية سامح شكري أوضح في مقابلة مع فضائية «سي إن إن»، أن الموقف المصري والعربي معروف وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن قبول أي حلول تمس الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.

وأشار أبو زيد، إلى أن مصر تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية للمحاصرين، وتنسيق إجلاء الجرحى والمصابين والرعايا الأجانب من القطاع.

ضرورة وقف إطلاق النار

وأكد أبو زيد، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وحماية الأرواح والمدنيين الفلسطينيين من القصف الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إنسانية في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الاحتلال والحصار والاعتداءات الإسرائيلية.