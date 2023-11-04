«وفا»: طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على حي النصر غربي غزة

أفادت وكالة «وفا»، بأن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال القطاع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

ولليوم التاسع والعشرين للعدوان الإسرائيلي، يواصل جيش الاحتلال قصفه الجوي والبحري والبري على قطاع غزة، وسط حصار مطبق على القطاع، ومنع لدخول المساعدات الحيوية.

الاحتلال يستهدف المستشفيات

ولا تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة عن قصف محيط المستشفيات والمباني المجاورة لها، آخرها كان قصف مستشفى الشفاء واستشهاد أكثر من 60 شخصًا ومئات الضحايا، حيث كانت تؤوي آلاف النازحين، بينما نفد الوقود بالكامل عن المستشفى وانقطعت الكهرباء، وأصبح آلاف المرضى معرضون للخطر.

الجدير بالذكر أن المستشفى التركي توقفت عن العمل رغم أنها ملجأ لعشرات من مرضى السرطان، فضلا عن توقف عشرات المستشفيات في قطاع غزة بالكامل، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.