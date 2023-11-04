البيت الأبيض يؤكد مساهمته في تغيير خطط إسرائيل تجاه غزة

أفاد البيت الأبيض، بأن الإفراج عن المحتجزين سيتطلب آلية لوقف إطلاق النار في غزة، ولا ضمان لنجاح الجهود الراهنة، ولا توجد خطط زمنية واضحة لذلك.

وقال، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن انهيار المباني السكنية في مخيم جباليا وقع بعد قصف «شبكة خنادق لحماس»، مؤكدا مساهمته في تغيير خطط إسرائيل تجاه غزة.

وأكد البيت الأبيض، أن بلينكن سيناقش مع مسؤولين عرب في الأردن إمكانية توحيد غزة والضفة تحت حكم السلطة الفلسطينية.