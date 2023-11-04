أسبوع ثقافي لشباب حلايب وشلاتين ينطلق الأربعاء

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لإطلاق أسبوع ثقافي جديد للشباب من أبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد، في قصر ثقافة شلاتين 8 نوفمبر الجاري، في إطار خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، والوصول بخدماتها للمحافظات الحدودية والنائية، دعما لأبناء هذه المحافظات.

فعاليات الأسبوع الثقافي

ويهدف الأسبوع الثقافي للشباب، إلى الدمج الثقافي والتعرف على البيئات المتنوعة التي تذخر بها مصر، وتأصيل الهوية الثقافية للطفل، وحمايته من الغزو الثقافي، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، فضلا عن الرحلات والجولات في المعالم الساحية بحلايب وشلاتين، هذا إلى جانب ورش التدريب التي يقوم عليها مجموعة من المتخصصين.

وفي ختام الأسبوع، يعقد حفل ختام يتضمن معرض للأعمال التي تمثل نتاج الورش الفنية والأدبية التي جرى تنفيذها على مدار الأسبوع، إلى جانب اللوحات الفنية، على أن يجري تقديم هذه الأعمال في معارض الهيئة لاحقا.

في سياق متصل، اختتمت قصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي الـ27 لمشروع «أهل مصر»، الذي أقيم في قصر ثقافة بورسعيد، تحت شعار «يهمنا الإنسان»، بمشاركة 200 من أطفال المحافظات الحدودية.