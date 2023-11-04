تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن.. اعرف طريقة التقديم

نشرت بوابة الأزهر الشريف طريقة التقدم لمسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم 2023، مؤكدة على ضرورة أن يكون التقدم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

وأكدت المشيخة، أنه لا يسمح للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين في وقت واحد، مشددة على ضرورة أن يتم تسليم المرفقات التالية إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة التابع لها المتسابق حتى تتم مراجعتها في اليوم التالي لانتهاء التسجيل.

طريقة التقديم في مسابقة حفظ القرآن الكريم

وجاءت طريقة التقديم لمسابقة شيخ الأزهر حفظ القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية، كالتالي:

1- يقوم مشرف مادة القرآن الكريم بالمعهد بالتنسيق مع شيخ المعهد لترشيح الطلاب المؤهلين لكل مستوى.

2- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).

3- يقوم الطالب بطباعة استمارة التقدم واستمارة الامتحان وإحضار المرفقات التالية (أصل شهادة ميلاد الطالب + خطاب ترشيح المعهد) وتسليمها لمشرف مادة القرآن الكريم بالمعهد.

4- يقوم المشرف بجمع الاستمارات التابعة لمعهده ثم يوقع عليها ويعتمدها من موجه شؤون القرآن وشيخ المعهد.

5- يتولى شيخ المعهد تسليم استمارات معهده لإدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

أما طريقة التقديم في مسابقة شيخ لحفظ القرآن الكريم لطلاب مكاتب التحفيظ، ذكرت بوابة الأزهر الطريقة كالتالي:

1- يقوم محفظ المكتب بالتنسيق مع الموجه المتابع لمكتبه لترشيح طلاب المكتب المؤهلين لكل مستوى، والتأكد من أنهم ليسوا من طلاب المعاهد الأزهرية.

2- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).

3- يقوم الطالب بطباعة استمارة التقديم واستمارة الامتحان، وإحضار المرفقات التالية (أصل شهادة ميلاد الطالب + صورة بطاقة الرقم القومي للمحفظ + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم + خطاب ترشيح المكتب + إقرار المحفظ بأن الطالب تابعا لمكتبه وغير تابع لأي مكتب آخر)، وتسليمها للمحفظ الخاص بمكتبه لاعتمادها والتوقيع عليها.

مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

4- يقوم المحفظ بجمع استمارات طلابه مع مرفقاتها، ويسلمها للموجه المتابع لمكتبه.

5- يقوم الموجه بجمع الاستمارات الخاصة بالمكاتب التي يقوم بمتابعتها وتسليمها لإدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطق.

وأوضحت طريقة التقديم في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن لطلاب الرواق الأزهري كالتالي:

1- يقوم محفظ الرواق بالتنسيق مع منسق الرواق لترشيح طلاب الرواق المؤهلين لكل مستوى، والتأكد من أنهم ليسوا من طلاب المعاهد الأزهرية، ولا من طلاب مكاتب التحفيظ.

2- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg).

3- يقوم الطالب بطباعة استمارة التقديم واستمارة الامتحان، وإحضار المرفقات التالية (أصل شهادة ميلاد الطالب + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم + خطاب ترشيح المكتب)، وتسليمها لمنسق الرواق لاعتمادها والتوقيع عليها.

4- يقوم منسق الرواق بجمع استمارات طلابه مع مرفقاتها، ويسلمها لمدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة.