«التحالف الوطني»: قافلة مساعدات جديدة لغزة تشمل علاجات للحروق وموادا غذائية

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن هناك قافلتان في طريقهم لغزة، موضحا «هناك بعض التغييرات التي طرأت على الدفعة الجديدة من المساعدات، تمت وفقا لتجربتنا في الدفعة الأولى، وكذلك تصعيد الأحداث داخل القطاع».

قافلة من المواد الغذائية

وأوضح «زمزم»، أنه جرى تقديم قوافل من التحالف الوطني تحمل موادا غذائية سهلة في التناول المباشر، وكذلك تحتوي على ما يفيد جسدهم من فيتامينات وغيره، مراعين في ذلك الأوضاع الصعبة داخل القطاع.

كما أشار إلى الحرص على إرسال أنواع مهمة من العلاج والدواء، منها المضادات الحيوية وعلاجات الحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ومستلزمات غرف العمليات والكسور، مؤكدا أن هذه المستلزمات الطبية، تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، يأتي ذلك بالتوازي مع إرسال بطاطين وملابس.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشار إلى أن التحالف الوطني انتبه لوجود أعداد كبيرة من أشخاص ذوي إعاقة، ما يمثل نحو 15% من المجتمع الغزاوي، بالاضافة الى من أصيبوا بالإعاقة نتيجة العدوان الحالي، وبناء على ذلك، جرى الحرص على تقديم مساعدات نوعية من شأنها دعم هذه الفئة في القافلة الحالية.

وشدد عضو التحالف الوطني، على مناشدة ضمير العالم في اتباع الأعراف والمواثيق الدولية، في دخول المساعدات للأهالي في قطاع غزة وعدم تجاوزها، خاصة في ظل الاجتياج الكبير للأهالي، مؤكدا حرص الدولة على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري دون انقطاع.